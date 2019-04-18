Турпоток в Азербайджан в I квартале снизился на 2,9%, из Азербайджана – увеличился на 29%

Турпоток в Азербайджан в I-ом квартале 2019 года составил 610,8 тыс. человек, что на 2,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В январе-марте 2019 года турпоток в Азербайджан снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,9% - до 610,8 тыс. человек. Удельный вес туристов из Грузии составил 28%, РФ - 27,4%, Турции – 11,3%, Ирана – 9,2%, ОАЭ – 3,5%», - отметили в Госкомстате.

При этом 70,1% туристов составили мужчины, 29,9% - женщины.

По данным статистики, турпоток в Азербайджан из стран ЕС в январе-марте 2019 года увеличился на 2,8% - до 19,1 тыс. человек, из стран СНГ - сократился на 1,1%, до 202,3 тыс. человек.

В январе-марте 64% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 35,2% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-марте текущего года увеличилось на 28,9% - до 1 млн 215,7 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, посетивших Иран, увеличилось на 84,2%, Грузию – на 12,7%, Россию - на 7,4%, Турцию – на 3%.

«83,6% граждан Азербайджана в январе-марте выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 15,6% - воздушным транспортом, 0,8% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Б.Рустамбеков