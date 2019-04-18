В Казахстане создается туристская полиция

В Казахстане для обеспечения безопасности иностранных граждан в республике создается туристская полиция, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
"Министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым в рамках проводимой реформы МВД инициировано создание туристской полиции с целью обеспечения комфортных и безопасных условий для иностранных граждан в Казахстане", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальных сетях.
Подразделения уже созданы в столице страны Нур-Султан, казахстанском мегаполисе Алма-Аты, в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.
Основная задача туристской полиции - консультирование, информирование туристов и гостей страны по интересующим вопросам.
"Сотрудники полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать казахский, русский, английский языки, историю страны, а также быть коммуникабельными", - отмечают в МВД.
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