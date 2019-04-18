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Туризм 18.04.2019 15:51

В Казахстане создается туристская полиция

В Казахстане для обеспечения безопасности иностранных граждан в республике создается туристская полиция, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

"Министром внутренних дел Казахстана Ерланом Тургумбаевым в рамках проводимой реформы МВД инициировано создание туристской полиции с целью обеспечения комфортных и безопасных условий для иностранных граждан в Казахстане", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальных сетях.

Подразделения уже созданы в столице страны Нур-Султан, казахстанском мегаполисе Алма-Аты, в Акмолинской, Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

Основная задача туристской полиции - консультирование, информирование туристов и гостей страны по интересующим вопросам.

"Сотрудники полиции будут оснащены видеорегистраторами, планшетами, рациями и должны знать казахский, русский, английский языки, историю страны, а также быть коммуникабельными", - отмечают в МВД.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПОЛИЦИЯ, ТУРИСТЫ, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]