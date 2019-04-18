Проект соглашения о методике формирования цены на российский газ для Армении будет представлен до 1 июля

Проект соглашения о механизмах определения цены на российский газ, поставляемый в Армению, будет представлен до 1 июля 2019 года, заявил глава Минэнерго Армении Гарегин Баграмян журналистам в четверг.

"На заседании армяно-российской межправительственной комиссии в Москве достигнута договоренность, что до 1 июля будет представлен проект соглашения о механизмах определения цены на российский газ на границе. Это внесет конкретику и стабильность в процесс определения цен", - сказал Г.Баграмян.

По его словам, соглашение будет составлено на пять лет.

Г.Баграмян также заявил, что если руководство Армении и России достигнет согласия о более низкой цене на поставляемый в Армению газ, то "будет действовать эта цена, а не цена, предусмотренная соглашением с компанией "Газпром".

Ранее сообщалось, что в начале апреля Армения предложила России согласовать методику формирования цен на природный газ, которая оставалась бы неизменной в течение, как минимум, пяти лет.

"Газпром" с 1 января 2019 года повысил цену на газ для Армении со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Цена в размере $150 за 1 тыс. куб. м действовала с апреля 2016 года.