Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту 19 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.
"В послании будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе", - отметили в пресс-службе.
"Содержание послания, в том числе, определяется исходя из анализа обращений, поступивших перед "Большим разговором с президентом" 1 марта текущего года. Каждое из таких обращений было тщательно изучено и проработано", - добавили там.
На мероприятие, которое традиционно пройдет в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации. В текущем году среди приглашенных в Овальный зал будет также широко представлена белорусская общественность.
По информации пресс-службы, выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10:30.
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