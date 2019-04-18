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СНГ 18.04.2019 19:14

Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту 19 апреля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

"В послании будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе", - отметили в пресс-службе.

"Содержание послания, в том числе, определяется исходя из анализа обращений, поступивших перед "Большим разговором с президентом" 1 марта текущего года. Каждое из таких обращений было тщательно изучено и проработано", - добавили там.

На мероприятие, которое традиционно пройдет в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации. В текущем году среди приглашенных в Овальный зал будет также широко представлена белорусская общественность.

По информации пресс-службы, выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и Первому национальному каналу Белорусского радио. Трансляция начнется в 10:30.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]