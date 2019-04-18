Материальную помощь на 1,836 млн. манатов получили более 300 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas

Предпринимателям, пострадавшим от пожара в Торговом центре «Diglas», по состоянию на 18 апреля выдано материальной помощи на сумму 1 млн 836 тыс. манатов, сообщает министерство экономики.
«На сегодня документы о получении материальной помощи подали 373 предпринимателя. Рабочая группа приняла решение о выплате 302 предпринимателям материальной помощи в размере 1 млн 836 тыс. манатов. Вся сумма переведена на их банковские карты»,- отмечается в сообщении.
Кроме того, 345 предпринимателей вывезли уцелевшие товары из ТЦ «Diglas».
Как ранее сообщалось, прием документов от предпринимателей для выдачи им материальной помощи начался с 4 апреля. Материальная помощь выдается посредством двух банков – Kapital Bank и Turanbank.
Предприниматели, которые имели в ТЦ магазин, а также арендовали складские помещения, получат материальную помощь в размере 10 тыс. манатов.
Предприниматели, которые имели торговые полки и арендовали торговые помещения, получат финансовую помощь в размере 2 тыс. манатов.
Пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.
Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики.
По данным Минэкономики в результате пожара пострадали 441 предприниматель.
Б.Рустамбеков
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