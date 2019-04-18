Прокуратура Гамбурга обвинила бывшего эсэсовца в пособничестве убийствам

Прокуратура Гамбурга обвинила бывшего эсэсовца и надзирателя концлагеря Штуттгоф в пособничестве убийствам, сообщает в четверг издание "Вельт".
По данным стороны обвинения, мужчина с 9 августа 1944 по 26 апреля 1945 года служил охранником, его обвиняют в пособничестве убийствам в 5 тысячах 230 случаях. Сейчас ему 92 года.
Бывший охранник летом прошлого года в ходе допросов не отрицал, что служил в лагере. По его словам, в возрасте 17 лет он попал в СС потому, что из-за заболевания сердца был признан годным лишь к "использованию в гарнизоне".
Своей вины мужчина не признал. По его словам, он видел, как пленников отправляют газовые камеры, видел трупы в крематориях, видел страдания людей и жалел их.
"Что бы это принесло, если бы я ушел? Они нашли бы кого-нибудь другого", - сказал обвиняемый, отвечая на вопрос, почему он не попросил, чтобы его перевели на фронт.
Большинство узников лагеря Штуттгоф умерли от голода, истощения и болезней. По данным газеты, в этом лагере находились родные Клауса фон Штауффенберга, участника провалившегося покушения на Адольфа Гитлера.
Ранее суд Мюнстера прекратил процесс по делу другого охранника того же лагеря из-за его неспособности участвовать в прениях по старости и состоянию здоровья - ему 94 года. В материалах мюнстерского суда говорилось, что эсэсовцы убивали в Штуттгофе советских и польских военнопленных, евреев, женщин, детей.
Сообщалось, что с 1942 по конец 1944 года врачи и санитары СС после предварительного отбора убили более 140 пленных - с 1944 года - преимущественно еврейских женщин и детей - посредством инъекций бензина и фенола напрямую в сердце. Людей убивали разными способами, "неизвестное число" узников зимой 1943-1944 года специально оставили умирать на морозе от холода.
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