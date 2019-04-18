Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Самолет, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Дубай экстренно сел в международном аэропорте Тегерана Мехрабад, сообщает в четверг агентство "Мехр".

По его информации, самолет Boeing 757 приземлился в тегеранском так как один из пассажиров почувствовал себя плохо.

По данным агентства, пассажира отправили в больницу.