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Транспорт и связь 18.04.2019 16:36

Летевший из Петербурга в Дубай самолет экстренно сел в Тегеране

Самолет, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Дубай экстренно сел в международном аэропорте Тегерана Мехрабад, сообщает в четверг агентство "Мехр".

По его информации, самолет Boeing 757 приземлился в тегеранском так как один из пассажиров почувствовал себя плохо.

По данным агентства, пассажира отправили в больницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, ОАЭ, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]