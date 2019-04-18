Минск ответил Москве на предложения по интеграции - глава МИД Беларуси

Белорусская сторона направила в Москву ответные предложения по интеграции, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. (...) Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции", - сказал В.Макей журналистам в четверг в Минске.

Министр, которого цитирует белорусский портал tut.by, не стал комментировать содержание ответных предложений, отметив, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".

Он напомнил, что премьер РФ Дмитрий Медведев накануне сообщил о направленных Россией Белоруссии предложениях по дальнейшей интеграции. "Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения", - сказал глава МИД Белоруссии.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 апреля заявил, что Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, Минск их оценивает.

"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемы", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета в Госдуме.