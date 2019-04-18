Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0266 GBR   2.2177 TRY   0.2949

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 18.04.2019 20:16

Минск ответил Москве на предложения по интеграции - глава МИД Беларуси

Белорусская сторона направила в Москву ответные предложения по интеграции, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. (...) Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции", - сказал В.Макей журналистам в четверг в Минске.

Министр, которого цитирует белорусский портал tut.by, не стал комментировать содержание ответных предложений, отметив, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".

Он напомнил, что премьер РФ Дмитрий Медведев накануне сообщил о направленных Россией Белоруссии предложениях по дальнейшей интеграции. "Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения", - сказал глава МИД Белоруссии.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 апреля заявил, что Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, Минск их оценивает.

"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемы", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета в Госдуме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИД, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ


Похожие новости


Лавров рассчитывает на прагматизм решения ситуации с Белоруссией Посредники по Карабаху проводят переговоры в Минске Глава МИД Белоруссии призвал Европу избегать новой "холодной войны" Глава МИД Белоруссии на встрече с Лавровым в Минске отметил последовательность в развитии белорусско-российских отношений Дипломаты РФ и Белоруссии обсудили обеспечение равных прав граждан двух стран, правовую базу по безвизовым поездкам Глава МИД Белоруссии заявил о готовности отправить белорусских миротворцев в Донбасс для урегулирования ситуации в регионе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]