Минск ответил Москве на предложения по интеграции - глава МИД Беларуси

Белорусская сторона направила в Москву ответные предложения по интеграции, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Наши предложения, я так понимаю, находятся на рассмотрении в Москве у соответствующих правительственных структур. (...) Думаю, что после изучения этих предложений рабочая группа начнет более активно работать над реализацией нашей концепции углубления интеграции", - сказал В.Макей журналистам в четверг в Минске.
Министр, которого цитирует белорусский портал tut.by, не стал комментировать содержание ответных предложений, отметив, что они "охватывают все сферы нашего сотрудничества".
Он напомнил, что премьер РФ Дмитрий Медведев накануне сообщил о направленных Россией Белоруссии предложениях по дальнейшей интеграции. "Но Дмитрий Анатольевич, возможно, не в курсе, что мы уже давно направили наши ответные предложения", - сказал глава МИД Белоруссии.
Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 17 апреля заявил, что Россия передала Беларуси свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства, Минск их оценивает.
"Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, и они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемы", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета в Госдуме.
Президент Алиев утвердил надбавки членам Счетной палаты и судьям Конституционного суда
Президент Алиев принял в Баку министра промышленности, рудников и торговли Ирана
Глава МИД Хорватии на следующей неделе примет участие в открытии посольства в Азербайджане
Порошенко: ситуация с Приватбанком угрожает Украине дефолтом
ConocoPhillips продает активы в Северном море за $2,7 млрд
ГТЛК намерена оценить емкость рынка самолетов Sukhoi Superjet и аналогов в РФ и ближнем зарубежье, включая Азербайджан
Bakcell подписал с «Гран-при Азербайджана» контракт о трехгодичном спонсорстве
В Казахстане создается туристская полиция
Турпоток в Азербайджан в I квартале снизился на 2,9%, из Азербайджана – увеличился на 29%
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам
Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР