Президент Алиев принял в Баку министра промышленности, рудников и торговли Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку министра промышленности, рудников и торговли Ирана Резу Рахмани, сообщает сайт главы государства.

Р.Рахмани 19 апреля примет участие в церемонии закладки фундамента азербайджано-иранского совместного предприятия по производству автобусов и прицепов в Гаджигабульском промышленном квартале и в открытии Иранского торгового центра в «Chinar plaza» в Баку.

В рамках визита Р.Рахмани также состоится азербайджано-иранский торговый форум.

Как сообщалось ранее, азербайджанская ОАО «Азермаш» в марте 2019 года подписала с иранской компанией «Qartal» меморандум о взаимопонимании по строительству в Азербайджане завода по производству автобусов. Этот завод будет построен на территории Гаджикабульского промышленного квартала, ввод его в эксплуатацию ожидается до конца 2020 года. На первом этапе планируется производство 500 автобусов в год. Инвестиции в проект составят 11 млн манатов ($6,47 млн), доля Азермаш в проекте - 25%. Производимые на заводе автобусы также будут направлять на экспорт в соседние страны.

Ф.Исазаде