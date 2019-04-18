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Внешняя политика 18.04.2019 16:54

Президент Алиев принял в Баку министра промышленности, рудников и торговли Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку министра промышленности, рудников и торговли Ирана Резу Рахмани, сообщает сайт главы государства.

Р.Рахмани 19 апреля примет участие в церемонии закладки фундамента азербайджано-иранского совместного предприятия по производству автобусов и прицепов в Гаджигабульском промышленном квартале и в открытии Иранского торгового центра в «Chinar plaza» в Баку.

В рамках визита Р.Рахмани также состоится азербайджано-иранский торговый форум.

Как сообщалось ранее, азербайджанская ОАО «Азермаш» в марте 2019 года подписала с иранской компанией «Qartal» меморандум о взаимопонимании по строительству в Азербайджане завода по производству автобусов. Этот завод будет построен на территории Гаджикабульского промышленного квартала, ввод его в эксплуатацию ожидается до конца 2020 года. На первом этапе планируется производство 500 автобусов в год. Инвестиции в проект составят 11 млн манатов ($6,47 млн), доля Азермаш в проекте - 25%. Производимые на заводе автобусы также будут направлять на экспорт в соседние страны.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]