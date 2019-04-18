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Дальнее зарубежье 18.04.2019 20:45

МОК пожертвует 500 тыс. евро на восстановление Нотр-Дама после пожара

Международный Олимпийский Комитет (МОК) намерен выделить 500 тысяч евро на восстановление пострадавшего при пожаре Собора Парижской Богоматери, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на заявление президента МОК Томаса Баха.

"С большой грустью мы смотрели на фотографии, на которых видно, какой ущерб нанес пожар Собору Парижской Богоматери ", - сказал глава МОК.

Т.Бах напомнил, что в 2024 году в Париже состоятся летние Олимпийские игры. Он выразил надежду, что к этому времени удастся завершить реставрационные работы.

"Цель - завершить реставрацию (собора - ИФ) до Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, станет дополнительной мотивацией для всех", - добавил он.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора для реставрационных работ. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет.

На восстановление пострадавшего при пожаре Собора Парижской Богоматери компании и частные лица готовы пожертвовать уже в районе 1 млрд евро. В частности, выделят средства такие крупные компании, как LVMH, в которую входят Louis Vuitton, Givenchy и Guerlain, а также французская нефтегазовая компания Total.

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Тэги: МОК, ФРАНЦИЯ, СОБОР, ПОЖЕРТВОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]