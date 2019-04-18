Президент Азербайджана утвердил освобождение производства и продажи пшеничных отрубей от НДС на 2 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение на два года от уплаты НДС производство и продажу пшеничных отрубей.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Согласно поправкам, с 1 марта 2019 года на два года от уплаты НДС освобождается производство и продажа пшеничных отрубей. Кроме этого, еще на один год – до 2021 года - продлены действующие в настоящее время налоговые льготы на импорт пшеницы и пшеничной муки, производства и продажи хлеба.

Применение данных льгот направлено на обеспечение эффективной деятельности предприятий по переработке пшеницы.

А. Мамедов