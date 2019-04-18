ГААД получит 2,45 млн манатов на ремонт автодорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 2,45 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автомобильных дорог в Сабаильском районе Баку.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков