Президент Алиев утвердил надбавки членам Счетной палаты и судьям Конституционного суда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил изменения в закон "О Счетной палате", сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям, членам Счетной палаты выплачивается надбавка в размере месячной зарплаты.

Другим распоряжением главы государства установлены надбавки в размере месячной зарплаты судьям Конституционного суда.

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2019 года.

А.Мамедов