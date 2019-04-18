Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0266 GBR   2.2177 TRY   0.2949

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.05 0.65 Brent 71.72 0.54

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 18.04.2019 18:10

Президент Алиев утвердил надбавки членам Счетной палаты и судьям Конституционного суда

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил изменения в закон "О Счетной палате", сообщает сайт главы государства.

Согласно изменениям, членам Счетной палаты выплачивается надбавка в размере месячной зарплаты.

Другим распоряжением главы государства установлены надбавки в размере месячной зарплаты судьям Конституционного суда.

Изменения вступают в силу с 1 апреля 2019 года.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СУДЬИ, ЗАРПЛАТА, ПОВЫШЕНИЕ


Похожие новости


Парламент Азербайджана поддержал повышение зарплат судей Конституционного суда и председателей судов

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]