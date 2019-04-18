Азербайджан поставил в Грузию в I квартале более 39 тыс. тонн нефтепродуктов

Грузия, удовлетворяющая свои потребности в нефтепродуктах почти на 100% за счет импорта, в январе-марте 2019 году завезла 232,6 тыс. тонн бензина и дизельного топлива, что на 4,3% меньше, чем в первом квартале 2018 года.
Как сообщает Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, в марте было поставлено 69,6 тыс. тонн этого горючего, что на 17,6% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 28% меньше показателя марта 2018 года.
За три месяца текущего года в страну импортировано 134,9 тыс. тонн бензина (рост на 5,5%) и 97,6 тыс. тонн дизтоплива (снижение на 14,8%).
По информации ведомства, как и в прошлом году, наибольший объем горючего ввезен из России, откуда в январе-марте было поставлено 69,9 тыс. тонн бензина и дизтоплива (30,1% общего объема). На втором месте Румыния - 68,8 тыс. тонн (29,6%), на третьем - Азербайджан - 39,2 тыс. тонн (16,8%). Затем следуют Болгария - 27,9 тыс. тонн (11,9%), Туркмения - 16,4 тыс. тонн (7%), Греция - 10,3 тыс. тонн (4,4%), Швейцария - 0,09 тыс. тонн (0,03%).
Согласно категориям горючего, в первом квартале этого года 66,9% импортированного в страну бензина пришлось на А-91 (регуляр), 31,7% - А-95 (премиум), 1,3% - А-98 (супер). Что касается дизельного топлива, то оно пришлось в основном на Euro diesel (50РРМ).
В январе-марте 2019 года Грузия импортировала также горюче-смазочные материалы в объеме 4,2 тыс. тонн (рост на 7,7%), которые поставлялись в основном из Ирана, России, Турции и Германии. Поставки в страну авиационного керосина выросли на 42,1% - до 21,6 тыс. тонн, нефтяного битума - в 2,1 раза, до 19,2 тыс. тонн, сжиженного газа (LPG) - на 28,6%, до 2,7 тыс. тонн.
По данным Национальной службы статистики, в январе-марте текущего года цены на нефтепродукты в Грузии (бензин, дизельное топливо) снизились на 4,7%, за год (с марта 2018 года) горючее подорожало на 2,5%.
Президент Алиев утвердил надбавки членам Счетной палаты и судьям Конституционного суда
Президент Алиев принял в Баку министра промышленности, рудников и торговли Ирана
Глава МИД Хорватии на следующей неделе примет участие в открытии посольства в Азербайджане
Bakcell подписал с «Гран-при Азербайджана» контракт о трехгодичном спонсорстве
В Казахстане создается туристская полиция
Турпоток в Азербайджан в I квартале снизился на 2,9%, из Азербайджана – увеличился на 29%
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Порошенко заявил об угрозе смены курса Украины и возвращения влияния
Зять Трампа распространил в Белом доме "план примирения" США и России после выборов 2016 года - доклад Мюллера
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell поддержала проведение еще одного детского турнира по шахматам
Главный экономист рассказал участникам "Access Business Talks" о проектах, реализуемых АБР
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР