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Бизнес и законодательство 18.04.2019 19:32

Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в Катар

Ряд азербайджанских компаний в рамках экспортной миссии в Катар достигли предварительной договоренности по экспорту своей продукции, сообщает министерство экономики.

«В частности, азербайджанская IDEA достигла договоренности с катарскими компаниями Seven Continents Enterprises, Zebrano Wood Works, Redco Construction Alamana по поставкам своей продукции», - отмечается в информации.

Кроме того, азербайджанские компании FARKO, Delta Group C.O., APIAZ, Brightman BMC и Azertexnolayn достигли первичной договоренности по экспорту продукции в Катар.

«Также в рамках миссии туристические компании двух стран провели переговоры по расширению сотрудничества», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) 12-16 апреля организовал экспортную миссию в Катар. В экспортную миссию вошли 25 азербайджанские компании, занимающиеся производством пищевой продукции, текстиля, стройматериалов, а также работающие в сфере туризма.

В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.

В целом, до сих пор осуществлено 26 экспортных миссий по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».

Н.Аббасова

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Тэги: КАТАР, ЭКСПОРТ, ДОГОВОРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]