Азербайджанские компании договорились об экспорте продукции в Катар

Ряд азербайджанских компаний в рамках экспортной миссии в Катар достигли предварительной договоренности по экспорту своей продукции, сообщает министерство экономики.
«В частности, азербайджанская IDEA достигла договоренности с катарскими компаниями Seven Continents Enterprises, Zebrano Wood Works, Redco Construction Alamana по поставкам своей продукции», - отмечается в информации.
Кроме того, азербайджанские компании FARKO, Delta Group C.O., APIAZ, Brightman BMC и Azertexnolayn достигли первичной договоренности по экспорту продукции в Катар.
«Также в рамках миссии туристические компании двух стран провели переговоры по расширению сотрудничества», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) 12-16 апреля организовал экспортную миссию в Катар. В экспортную миссию вошли 25 азербайджанские компании, занимающиеся производством пищевой продукции, текстиля, стройматериалов, а также работающие в сфере туризма.
В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.
В целом, до сих пор осуществлено 26 экспортных миссий по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».
Н.Аббасова
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