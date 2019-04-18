Минюст США опубликовал доклад Мюллера

В Минюсте США опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Также текст опубликовали многие СМИ США.
Эта версия доклада Р.Мюллера занимает 448 страниц. В ней описываются то, как, по версии США, РФ пыталась повлиять на результаты выборы в США в 2016 году. Также рассказывается о фигурантах расследования. Следователи коснулись и темы предполагаемых попыток Д.Трампа препятствовать следствию.
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера длилось около двух лет. Его главная цель состояла в том, чтобы определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Несколько соратников президента США в итоге попали под суд, однако речь идет о не связанных с темой сговора обвинениях.
23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру. У.Барр 24 марта передал на рассмотрение конгресса письмо по поводу расследования, в нем говорилось лишь об основных выводах Р.Мюллера.
В четверг Уильям Барр сообщил, что Р.Мюллер не нашел доказательств того, что в предвыборном штабе Дональда Трампа состояли в сговоре с РФ в преддверии американских выборов 2016 года.
"Специальный прокурор не нашел свидетельств тому, что какой-либо американец, в том числе какой-либо человек, связанный с кампанией Трампа, вступал в сговор либо действовал совместно с российскими властями", - сказал, в частности, У.Барр.
При этом У.Барр вновь подчеркнул, что доклад ясно показывает, что РФ пыталась вмешаться в американские выбор 2016 года.
Представители Демократической партии неоднократно требовали, чтобы Минюст США опубликовал полный 300-страничный доклад Р.Мюллера, переданный генпрокурору.
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