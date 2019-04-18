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Дальнее зарубежье 18.04.2019 19:36

Минюст США опубликовал доклад Мюллера

В Минюсте США опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Также текст опубликовали многие СМИ США.

Эта версия доклада Р.Мюллера занимает 448 страниц. В ней описываются то, как, по версии США, РФ пыталась повлиять на результаты выборы в США в 2016 году. Также рассказывается о фигурантах расследования. Следователи коснулись и темы предполагаемых попыток Д.Трампа препятствовать следствию.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера длилось около двух лет. Его главная цель состояла в том, чтобы определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Несколько соратников президента США в итоге попали под суд, однако речь идет о не связанных с темой сговора обвинениях.

23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру. У.Барр 24 марта передал на рассмотрение конгресса письмо по поводу расследования, в нем говорилось лишь об основных выводах Р.Мюллера.

В четверг Уильям Барр сообщил, что Р.Мюллер не нашел доказательств того, что в предвыборном штабе Дональда Трампа состояли в сговоре с РФ в преддверии американских выборов 2016 года.

"Специальный прокурор не нашел свидетельств тому, что какой-либо американец, в том числе какой-либо человек, связанный с кампанией Трампа, вступал в сговор либо действовал совместно с российскими властями", - сказал, в частности, У.Барр.

При этом У.Барр вновь подчеркнул, что доклад ясно показывает, что РФ пыталась вмешаться в американские выбор 2016 года.

Представители Демократической партии неоднократно требовали, чтобы Минюст США опубликовал полный 300-страничный доклад Р.Мюллера, переданный генпрокурору.

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Тэги: США, МЮЛЛЕР, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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