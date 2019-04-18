Brent подорожала до $71,67 за баррель, WTI перешла к снижению

Brent слабо дорожает в четверг, WTI перешла к снижению на фоне низкой активности торгов перед долгими выходными.
В пятницу торги, как Brent, так и WTI, проводиться не будут в связи с праздником (Страстная пятница).
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в четверг составила $71,67 за баррель, что на $0,05 (0,07%) выше уровня предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,09 (0,14%) - до $63,67 за баррель.
Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания дальнейшего снижения запасов в США в связи с приближением автомобильного сезона, а также увеличением активности нефтеперерабатывающих предприятий, пишет Dow Jones.
Товарные запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,4 млн баррелей, причем снижение стало первым за четыре недели. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 1,8 млн баррелей.
Уменьшение запасов связано, главным образом, с сокращением импорта нефти, а не с увеличением объемов нефтепереработки. Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий США на прошлой неделе составляла менее 88%, тогда как обычно в это время года она превышает 90%.
"Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей ниже 87,7% в связи с незапланированными перебоями, - отмечают аналитики Tudor Pickering Holt & Co. - Мы ожидаем, что этот показатель будет расти, учитывая ожидаемый рост спрос на бензин в мае".
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