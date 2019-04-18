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ТЭК 18.04.2019 19:43

Brent подорожала до $71,67 за баррель, WTI перешла к снижению

Brent слабо дорожает в четверг, WTI перешла к снижению на фоне низкой активности торгов перед долгими выходными.

В пятницу торги, как Brent, так и WTI, проводиться не будут в связи с праздником (Страстная пятница).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 в четверг составила $71,67 за баррель, что на $0,05 (0,07%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,09 (0,14%) - до $63,67 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания дальнейшего снижения запасов в США в связи с приближением автомобильного сезона, а также увеличением активности нефтеперерабатывающих предприятий, пишет Dow Jones.

Товарные запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,4 млн баррелей, причем снижение стало первым за четыре недели. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 1,8 млн баррелей.

Уменьшение запасов связано, главным образом, с сокращением импорта нефти, а не с увеличением объемов нефтепереработки. Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий США на прошлой неделе составляла менее 88%, тогда как обычно в это время года она превышает 90%.

"Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей ниже 87,7% в связи с незапланированными перебоями, - отмечают аналитики Tudor Pickering Holt & Co. - Мы ожидаем, что этот показатель будет расти, учитывая ожидаемый рост спрос на бензин в мае".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]