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Регион 18.04.2019 20:15

Россия не представляет угрозы ни для кого из соседей - Песков

Президент РФ Владимир Путин на встрече с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд заявил о безосновательности опасений стран Балтии по поводу якобы исходящей от России угрозы.

"Упомянули о НАТО, об опасениях Эстонии и ряда других стран Прибалтики по поводу безопасности. Убеждены в том, что они абсолютно безосновательны. Они искусно подогреваются со стороны натовских военачальников и заокеанских политиков", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Время" на Первом канале по итогам российско-эстонской встречи на высшем уровне.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия "никогда не представляла и не представляет угрозы ни для кого из своих соседей".

Д.Песков сообщил также, что на встрече затрагивалась тема положения русскоязычного меньшинства в странах Балтии. В связи с этим он отметил "определенную гибкость, которую проявляют наши эстонские визави в плане отсрочки перехода русских школ на эстонский язык".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СОСЕДИ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]