Порошенко: ситуация с Приватбанком угрожает Украине дефолтом

Возврат Приватбанка прежним собственникам грозит Украине дефолтом, считает президент Украины Петр Порошенко.
"План одного из них - олигарха - в случае победы Зеленского (победы на президентских выборах Владимира Зеленского - ИФ) - возвратить себе Приватбанк. Как видите, им не терпится. Они уже сейчас начали реализацию этого замысла. И подобная авантюра угрожает потерей денег десятка миллионов клиентов, а стране в целом - дефолтом и новым экономическим кризисом", - сказал П.Порошенко в срочном телевизионном обращении к украинцам в четверг.
Как сообщалось, Окружной административный суд Киева в четверг признал незаконной национализацию Приватбанка в 2016 году. Решение было принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физлиц, кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В качестве третьих лиц к рассмотрению дела также привлечены Приватбанк и Минфин.
Нацбанк и Минфин уже заявили о своем несогласии с решением суда первой инстанции и о намерении подать апелляцию.
Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл отрицает влияние решения суда на работу финучреждения.
"Решение суда никак не влияет на работу банка", - сказал он в ходе брифинга в четверг в Киеве.
"В Приватбанке, скажу на 100%, нет никаких нестандартных ситуаций", - подчеркнул П.Крумханзл.
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