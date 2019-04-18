ГТЛК намерена оценить емкость рынка самолетов Sukhoi Superjet и аналогов в РФ и ближнем зарубежье, включая Азербайджан

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) выбрало ООО "НКЦ "Аэропрогресс" (Москва) исполнителем маркетингового исследования по анализу рынка и потенциальных эксплуатантов самолетов SSJ и аналогов, в том числе в странах ближнего зарубежья, говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

Максимальная цена договора составляла 1 млн рублей. На соответствующий запрос предложений поступило четыре заявки, предложение победителя составило 975 тыс. рублей.

Так, предполагается исследовать текущее состояние и емкость рынка, использование в России и странах ближнего зарубежья региональных и ближнемагистральных самолетов вместимостью 75-115 кресел, оценить перспективы до 2025 года.

Под "странами ближнего зарубежья" подразумеваются Белоруссия, Молдавия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан.

Эта же компания признана победителем запроса предложений на проведение маркетингового исследования по анализу рынка, инфраструктуры и маршрутной сети турбовинтовых самолетов.

В частности, "Аэропрогрессу" предстоит исследовать текущее состояние парка, маршрутной сети и наземной инфраструктуры, а также потенциал поставок и использования в России самолетов с турбовинтовыми двигателями вместимостью от 9 до 68 кресел, оценить перспективные потребности российского рынка в обновлении парка и поставках данных воздушных судов до 2024 года.

ГТЛК (принадлежит РФ, управление осуществляет Минтранс РФ) с 2015 года участвует в госпрограмме стимулирования продаж самолетов Sukhoi Superjet 100: закупает их у "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) и передает авиакомпаниям по льготным лизинговым ставкам.

Существующая базовая версия Sukhoi Superjet - SSJ-100 - рассчитана на перевозку 98 пассажиров на расстояние от 3 до 4,5 тыс. км. В начале прошлого года производитель лайнеров сообщил о намерении производить и 75-местную машину с дальностью полетов 1,5-2 тыс. км.

Кроме того в России предполагается производство турбовинтового пассажирского самолета Ил-114-300, это проект модернизированной версии Ил-114-100, разработанного конструкторским бюро Ильюшина в 1980-х годах. Предназначен для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов на региональных авиалиниях. Всего до 2029 года планируется выпустить порядка 100 машин.

В сентябре прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что начало продаж модернизированного "Ила" запланировано на 2022 год.