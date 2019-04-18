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Регион 18.04.2019 21:39

Глава Минэкономики Грузии отправлен в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в четверг подписал указ об освобождении Георгия Кобулии от должности министра экономики и устойчивого развития.

Текст указа размещен на сайте правительства Грузии.

Другим указом премьер назначил на этот пост Нателу Турнаву, которая занимала до этого должность заместителя главы ведомства.

Г.Кобулия занимал пост главы Минэкономики Грузии с 12 июля 2018 года.

Причины отставки Г.Кобулии в правительстве не уточнили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНЭКОНОМИКИ, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]