Глава Минэкономики Грузии отправлен в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в четверг подписал указ об освобождении Георгия Кобулии от должности министра экономики и устойчивого развития.
Текст указа размещен на сайте правительства Грузии.
Другим указом премьер назначил на этот пост Нателу Турнаву, которая занимала до этого должность заместителя главы ведомства.
Г.Кобулия занимал пост главы Минэкономики Грузии с 12 июля 2018 года.
Причины отставки Г.Кобулии в правительстве не уточнили.
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