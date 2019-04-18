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Регион 18.04.2019 21:44

Зять Трампа распространил в Белом доме "план примирения" США и России после выборов 2016 года - доклад Мюллера

После президентских выборов 2016 года в Белом доме изучали так называемый "план примирения" США и России, который совместно подготовили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и близкий друг зятя и советника Дональда Трампа Рик Герсон, говорится в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера.

По данным доклада, зять и старший советник президента США Джаред Кушнер получил копию этого плана после выборов 2016 года и передал его Стиву Бэннону, который тогда занимал пост советника президента, и госсекретарю Рексу Тиллерсону. Однако ни один из этих официальных лиц в дальнейшем не обсуждал план.

Согласно утверждениям команды Р.Мюллера, К.Дмитриев и Р.Герсон, являющийся менеджером хэдж-фонда Falcon Edge Capital в Нью-Йорке, познакомились в конце ноября 2016 года. Совместными усилиями они подготовили так называемый план примирения. Затем Р.Герсон передал план Дж.Кушнеру

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Тэги: США, РОССИЯ, ПРИМИРЕНИЕ, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]