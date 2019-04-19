ЦБ Азербайджана планирует 22 апреля на депозитном аукционе привлечь 350 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 22 апреля 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 350 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 22 апреля проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 350 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен 7,01%-8,99%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
А.Мамедов
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