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Дальнее зарубежье 19.04.2019 11:32

Индия ввела запрет на торговлю через линию контроля в Кашмире

Власти Индии решили ввести временный запрет на торговлю с Пакистаном через линию контроля в Кашмире, сообщает газета "Хиндустан таймс".

Ограничения вступают в силу в пятницу.

Накануне министерство внутренних дел Индии объявило, что запрет вводится из-за опасений, что "базирующиеся в Пакистане члены группировок могут заниматься контрабандой оружия, наркотики и фальшивую валюту".

В ведомстве также указали, что многие из тех, кто занимается торговлей вдоль линии контроля, имеют связи с различными военизированными группировками.

Согласно заявлению МВД Индии, запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработана "более строгая система контроля".

Западные СМИ указывают, что торговля через линию контроля в основном действует "по бартерной схеме": торговцы обмениваются различными товарами, среди них - тмин, манго, сухофрукты.

Ограничение на торговлю было введено на фоне продолжающейся напряженности в отношениях Индии и Пакистана.

Отношения между странами обострились в феврале, когда власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. В свою очередь МИД Индии сообщало, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

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Тэги: ИНДИЯ, ПАКИСТАН, КАШМИР, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]