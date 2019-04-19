Индия ввела запрет на торговлю через линию контроля в Кашмире

Власти Индии решили ввести временный запрет на торговлю с Пакистаном через линию контроля в Кашмире, сообщает газета "Хиндустан таймс".

Ограничения вступают в силу в пятницу.

Накануне министерство внутренних дел Индии объявило, что запрет вводится из-за опасений, что "базирующиеся в Пакистане члены группировок могут заниматься контрабандой оружия, наркотики и фальшивую валюту".

В ведомстве также указали, что многие из тех, кто занимается торговлей вдоль линии контроля, имеют связи с различными военизированными группировками.

Согласно заявлению МВД Индии, запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработана "более строгая система контроля".

Западные СМИ указывают, что торговля через линию контроля в основном действует "по бартерной схеме": торговцы обмениваются различными товарами, среди них - тмин, манго, сухофрукты.

Ограничение на торговлю было введено на фоне продолжающейся напряженности в отношениях Индии и Пакистана.

Отношения между странами обострились в феврале, когда власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. В свою очередь МИД Индии сообщало, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.