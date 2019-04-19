Индия ввела запрет на торговлю через линию контроля в Кашмире

Власти Индии решили ввести временный запрет на торговлю с Пакистаном через линию контроля в Кашмире, сообщает газета "Хиндустан таймс".
Ограничения вступают в силу в пятницу.
Накануне министерство внутренних дел Индии объявило, что запрет вводится из-за опасений, что "базирующиеся в Пакистане члены группировок могут заниматься контрабандой оружия, наркотики и фальшивую валюту".
В ведомстве также указали, что многие из тех, кто занимается торговлей вдоль линии контроля, имеют связи с различными военизированными группировками.
Согласно заявлению МВД Индии, запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработана "более строгая система контроля".
Западные СМИ указывают, что торговля через линию контроля в основном действует "по бартерной схеме": торговцы обмениваются различными товарами, среди них - тмин, манго, сухофрукты.
Ограничение на торговлю было введено на фоне продолжающейся напряженности в отношениях Индии и Пакистана.
Отношения между странами обострились в феврале, когда власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира. В свою очередь МИД Индии сообщало, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.
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