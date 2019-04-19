Баку и Тегеран подчеркивают интерес к углублению экономсотрудничества

Азербайджан заинтересован в расширении экономических связей с Ираном, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Отношения между Азербайджаном и Ираном развиваются динамично. В 2018году взаимный товарооборот увеличился на 74%, в январе-феврале 2019 года зафиксирован четырехкратный рост товарооборота по сравнению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Ш.Мустафаев журналистам в пятницу.

Он отметил, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии экономических отношений с Ираном.

В свою очередь, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани также выразил заинтересованность в развития экономических связей с Азербайджаном. В частности, он подчеркнул необходимость ещё большего использования транспортного коридора Север-Юг.

Б.Рустамбеков