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Бизнес и законодательство 19.04.2019 11:24

Баку и Тегеран подчеркивают интерес к углублению экономсотрудничества

Азербайджан заинтересован в расширении экономических связей с Ираном, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Отношения между Азербайджаном и Ираном развиваются динамично. В 2018году взаимный товарооборот увеличился на 74%, в январе-феврале 2019 года зафиксирован четырехкратный рост товарооборота по сравнению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Ш.Мустафаев журналистам в пятницу.

Он отметил, что Азербайджан заинтересован в дальнейшем развитии экономических отношений с Ираном.

В свою очередь, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани также выразил заинтересованность в развития экономических связей с Азербайджаном. В частности, он подчеркнул необходимость ещё большего использования транспортного коридора Север-Юг.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИРАН, ОТНОШЕНИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]