Путин поздравил иудеев с праздником Песах

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейской Пасхой - праздником Песах, отметив вклад еврейской общины в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога.
"С удовлетворением отмечу, что еврейская община нашей страны живёт наполненной, многогранной жизнью, уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения, активно участвует в делах милосердия и благотворительности, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога", - говорится в телеграмме В.Путина, размещенной в пятницу на сайте Кремля.
Как отмечается в поздравлении президента, праздник Песах "имеет глубокие исторические корни, обращает верующих к высоким идеалам свободы и справедливости, непреходящим духовным, нравственным ценностям".
В.Путин подчеркнул, что уважение к обычаям, культуре и вере разных народов всегда было залогом устойчивого развития России, а сегодня вековые традиции дружбы, добрососедства, совместного созидательного труда сохраняются, служат на благо государства и общества.
Иудеи начнут отмечать Песах в пятницу вечером.
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