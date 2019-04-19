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СНГ 19.04.2019 11:33

Путин поздравил иудеев с праздником Песах

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с иудейской Пасхой - праздником Песах, отметив вклад еврейской общины в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога.

"С удовлетворением отмечу, что еврейская община нашей страны живёт наполненной, многогранной жизнью, уделяет большое внимание воспитанию подрастающего поколения, активно участвует в делах милосердия и благотворительности, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога", - говорится в телеграмме В.Путина, размещенной в пятницу на сайте Кремля.

Как отмечается в поздравлении президента, праздник Песах "имеет глубокие исторические корни, обращает верующих к высоким идеалам свободы и справедливости, непреходящим духовным, нравственным ценностям".

В.Путин подчеркнул, что уважение к обычаям, культуре и вере разных народов всегда было залогом устойчивого развития России, а сегодня вековые традиции дружбы, добрососедства, совместного созидательного труда сохраняются, служат на благо государства и общества.

Иудеи начнут отмечать Песах в пятницу вечером.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ, ИУДЕИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]