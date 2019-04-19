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Дальнее зарубежье 19.04.2019 11:44

Трамп первым из иностранных лидеров встретится с новым императором Японии

Президент США Дональд Трамп посетит Японию во второй половине мая, сообщает газета "Майнити симбун" со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Японии.

В ходе визита, который пройдет с 25 по 28 мая, там он, в частности, встретится с новым императором Японии Нарухито. Трамп приедет в Японию уже в новую эру - "Рэйва", которая наступит после того, как Нарухито сменит 1 мая на императорском троне своего отца императора Акихито.

В Японии Д.Трамп и его супруга Мелания побывают на банкете, организованном императором Нарухито и его супругой императрицей Масако.

Д.Трамп в Японии проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, также он рассматривает возможность просмотра боя сумо и осмотра эсминцев класса "Идзумо".

Белый дом подтвердил сообщения предстоящем визите.

"Государственный визит укрепит тесные связи между американским и японским народами и продемонстрирует важность нашего союза и партнерства", - отмечается в сообщении.

Администрация президента США также подтвердила сообщения СМИ о предстоящем визите премьер-министра Японии С.Абэ в Вашингтон.

"Президент Дональд Трамп и первая леди примут премьер-министра Японии Синдзо Абэ и госпожу Акиэ Абэ в Белом доме 26-27 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Майнити симбун" со ссылкой на источники писала, что С.Абэ и Д. Трамп проведут переговоры 26 апреля в Вашингтоне.

Как отмечали собеседники издания, С.Абэ и Д.Трамп, вероятно, подтвердят необходимость полного соблюдения международным сообществом санкций ООН в отношении Северной Кореи, чтобы заставить коммунистическую страну провести полную денуклеаризацию.

Ожидается, что премьер-министр Японии и президент США также обсудят торговые отношения двух стран.

По данным источников газеты, С.Абэ также планирует присутствовать на дне рождении первой леди Мелании Трамп 26 апреля.

Кроме того, в расписании японского премьер-министра значится игра в гольф с президентом США 27 апреля за пределами столицы.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ВИЗИТЫ, 2


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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