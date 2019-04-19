Трамп первым из иностранных лидеров встретится с новым императором Японии

Президент США Дональд Трамп посетит Японию во второй половине мая, сообщает газета "Майнити симбун" со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства Японии.
В ходе визита, который пройдет с 25 по 28 мая, там он, в частности, встретится с новым императором Японии Нарухито. Трамп приедет в Японию уже в новую эру - "Рэйва", которая наступит после того, как Нарухито сменит 1 мая на императорском троне своего отца императора Акихито.
В Японии Д.Трамп и его супруга Мелания побывают на банкете, организованном императором Нарухито и его супругой императрицей Масако.
Д.Трамп в Японии проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, также он рассматривает возможность просмотра боя сумо и осмотра эсминцев класса "Идзумо".
Белый дом подтвердил сообщения предстоящем визите.
"Государственный визит укрепит тесные связи между американским и японским народами и продемонстрирует важность нашего союза и партнерства", - отмечается в сообщении.
Администрация президента США также подтвердила сообщения СМИ о предстоящем визите премьер-министра Японии С.Абэ в Вашингтон.
"Президент Дональд Трамп и первая леди примут премьер-министра Японии Синдзо Абэ и госпожу Акиэ Абэ в Белом доме 26-27 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.
Ранее газета "Майнити симбун" со ссылкой на источники писала, что С.Абэ и Д. Трамп проведут переговоры 26 апреля в Вашингтоне.
Как отмечали собеседники издания, С.Абэ и Д.Трамп, вероятно, подтвердят необходимость полного соблюдения международным сообществом санкций ООН в отношении Северной Кореи, чтобы заставить коммунистическую страну провести полную денуклеаризацию.
Ожидается, что премьер-министр Японии и президент США также обсудят торговые отношения двух стран.
По данным источников газеты, С.Абэ также планирует присутствовать на дне рождении первой леди Мелании Трамп 26 апреля.
Кроме того, в расписании японского премьер-министра значится игра в гольф с президентом США 27 апреля за пределами столицы.
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