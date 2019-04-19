Акционеры АЧГ подписали ОИР стоимостью $6 млрд по проекту Центральный Восточный Азери

Акционеры проекта разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) санкционировали проект "Центральный Восточный Азери" (ЦВА).

Окончательное инвестиционное решение (ОИР) по проекту было подписано в пятницу в Баку, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Документ подписали президент компании BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс и президент компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.

Стоимость проекта составляет $6 млрд. В рамках проекта планируется строительство добывающей платформы и установок для обеспечения суточной добычи нефти в объеме 100 тыс. баррелей.

В период эксплуатации платформы с нее в целом прогнозируется добыча 300 млн баррелей нефти. Начало добычи первой нефти планируется в 2023 году.

Р.Абдуллаев в своем выступлении отметил, что до сих пор инвестиции в разработку блока АЧГ составили $36 млрд. «Остаточные запасы блока оцениваются как минимум в 500 млн тонн нефти», - подчеркнул он.

По данным SOCAR, строительные работы в рамках проекта "Центральный Восточный Азери" начнутся в 2019 году и продолжатся до середины 2022 года. На пике строительных работ будет привлечено 8 тыс. человек.

Проект "Центральный-Восточный Азери" является следующим этапом разработки блока месторождений Азери -Чираг-Гюнешли. Цель проекта заключается в том, чтобы за счет бурения дополнительных скважин и установки дополнительных морских объектов добиться ежесуточной добычи на пике до 100 тыс. баррелей нефти и 350 тыс. кубофутов газа.

Проект "Центральный-Восточный Азери" предусматривает строительство на глубине моря 137 метров новой добывающей и буровой платформы с жилблоком между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери", установку точек соединения трех внутри промысловых подводных трубопроводов (для транспортировки нефти, газа и закачки воды) и сопутствующей подводной инфраструктуры, а также резервного электрокабеля и телекоммуникационного кабеля от платформы "Центральный Азери" до платформы "Центральный-Восточный Азери".

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на блоке началась в ноябре 1997 года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составит 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на 2017-2049гг.

Н.Аббасова