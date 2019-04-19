Продажа долей Chevron и ExxonMobil в проекте АЧГ будет осуществляться посредством тендера – глава SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и ее иностранные партнеры по проекту разработки блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) намерены принять участие в тендере на приобретение долей в этом проекте, которые будут выставлены на продажу, заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

«SOCAR и наши иностранные партнеры по проекту разработки блока АЧГ намерены принять участие в тендере на приобретение долей в этом проекте, которые будут выставлены на продажу», - сказал Р.Абдуллаев в пятницу на церемонии подписания Окончательного инвестиционного решения (ОИР) по проекту "Центральный Восточный Азери" (ЦВА).

Р.Абдуллаев сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что решение об участие в тендере было принято «SOCAR и иностранными партнерами в пятницу».

Как сообщалось ранее, В декабре 2018 года американские компании Chevron и ExxonMobil продать свои доли в АЧГ в азербайджанском секторе Каспия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что считает нормальным и естественным планы Chevron и ExxonMobil продать свои доли в проекте АЧГ. «Купля-продажа доли в проекте - это естественный процесс. Должен сказать, что нефтегазовые проекты Азербайджана очень прибыльные. В нашу экономику только за последние 15 лет было вложено около $250 млрд. Половина этих инвестиций иностранные, и большая часть из них вложена в нефтегазовый сектор», - отметил глава государства.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года. На АЧГ приходится 2/3 добычи нефти в Азербайджане.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оцениваются в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова