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Дальнее зарубежье 19.04.2019 11:58

HBO упрекнула Трампа в использовании "Игры престолов" в политических целях

Телевизионная сеть HBO призвала президента США Дональда Трампа не использовать сериал "Ира престолов" в политических целях, сообщает агентство Bloomberg.

"Хотя мы и можем понять интерес к "Игре престолов" сейчас, когда начался последний сезон, мы предпочитаем, чтобы нашу интеллектуальную собственность не использовали в политических целях", - говорится в заявлении телесети.

Так HBO отреагировала на картинку, стилизованную под "Игру престолов", которую Д.Трамп разместил накануне в своем Twitter.

Д.Трамп опубликовал в изображение с надписью Game over (Игра окончена) после пресс-конференции генпрокурора Уильяма Барра, подтвердившего, что двухлетнее расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило сговора предвыборного штаба главы государства с Россией.

Сериал "Игра престолов" крайне популярен в США и во всем мире. Так, первую серию нового сезона сериала, вышедшую 15 апреля, в США в день премьеры, по подсчетам исследовательской компании Nielsen, посмотрели 17,4 млн человек. Для сравнения, за инаугурацией Д.Трампа по телевидению, по данным Nielsen, наблюдали 30,6 млн американцев.

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Тэги: ТРАМП, КОМПАНИЯ, ФИЛЬМ, УПРЕК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]