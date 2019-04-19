Баку призывает Ереван к прагматизму в карабахском урегулировании – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана призвал Армению присоединиться к заявлениям в формате «3+2» и поддержать деятельность МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Мы приглашаем МИД Армении присоединиться к заявлениям, принятым в формате «3+2» и быть прагматичными, а также оказать доверие и поддержать деятельность МГ ОБСЕ»,- говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.
По ее словам, если официальный Ереван говорит о создании мер доверия и искренности в переговорном процессе, то и в Армении, как и в Азербайджане, должны работать над созданием взаимного доверия и выступать с соответствующими заявлениями (комментариями).
«Наряду с этим, они (армянская сторона – ИФ) должны присоединиться к усилиям по установлению мира, стабильности и процветания в регионе»,- подчеркнула Л.Абдуллаева.
Пресс-секретарь добавила, что комментарии главы МИД Азербайджана по предстоящим встречам с армянской стороной и/или сопредседателями МГ ОБСЕ и мерам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, «полностью соответствуют принятым в формате «3+2» совместным заявлениям».
«Эти заявления открыто поддерживают необходимость подготовки народов двух стран (Азербайджана и Армении – ИФ) к миру. Руководство Армении должно понимать, что статус-кво неприемлем, неустойчив и этот процесс не может продолжаться вечно»,- подчеркивает Л.Абдуллаева.
Ф.Исазаде
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