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Карабахский конфликт 19.04.2019 11:59

Баку призывает Ереван к прагматизму в карабахском урегулировании – МИД Азербайджана

МИД Азербайджана призвал Армению присоединиться к заявлениям в формате «3+2» и поддержать деятельность МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Мы приглашаем МИД Армении присоединиться к заявлениям, принятым в формате «3+2» и быть прагматичными, а также оказать доверие и поддержать деятельность МГ ОБСЕ»,- говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

По ее словам, если официальный Ереван говорит о создании мер доверия и искренности в переговорном процессе, то и в Армении, как и в Азербайджане, должны работать над созданием взаимного доверия и выступать с соответствующими заявлениями (комментариями).

«Наряду с этим, они (армянская сторона – ИФ) должны присоединиться к усилиям по установлению мира, стабильности и процветания в регионе»,- подчеркнула Л.Абдуллаева.

Пресс-секретарь добавила, что комментарии главы МИД Азербайджана по предстоящим встречам с армянской стороной и/или сопредседателями МГ ОБСЕ и мерам по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, «полностью соответствуют принятым в формате «3+2» совместным заявлениям».

«Эти заявления открыто поддерживают необходимость подготовки народов двух стран (Азербайджана и Армении – ИФ) к миру. Руководство Армении должно понимать, что статус-кво неприемлем, неустойчив и этот процесс не может продолжаться вечно»,- подчеркивает Л.Абдуллаева.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]