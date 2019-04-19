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ТЭК 19.04.2019 12:01

Лукашенко поручил ускорить модернизацию белорусских НПЗ, "чтобы не ходить с протянутой рукой"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов.

"Надо особое внимание в силу сложившихся обстоятельств обратить на окончание, притом скорейшее, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы мы не ходили с протянутой рукой и ни кому не кланялись, а покупали как все на мировом рынке", - заявил А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу.

"Мы на финишной стадии, надо ускоряться", - добавил он.

Как сообщалось, модернизация ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" направлена на увеличение мощностей и глубины переработки нефти. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд.

После модернизации белорусские НПЗ будут иметь мощности по переработке по 12 млн тонн нефти год.

В настоящее время глубина переработки на "Нафтане" составляет 73%, на Мозырском НПЗ - около 78%. Мощности "Нафтана" по переработке нефти составляют - 8,2-8,3 млн тонн, Мозырского НПЗ - 9,6-10 млн тонн в год.

Индекс Нельсона (характеризует уровень технологической оснащенности) у "Нафтана" составляет 9, у Мозырского НПЗ - 8,96.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НПЗ, МОДЕРНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]