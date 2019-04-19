Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ускорить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов.
"Надо особое внимание в силу сложившихся обстоятельств обратить на окончание, притом скорейшее, модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы мы не ходили с протянутой рукой и ни кому не кланялись, а покупали как все на мировом рынке", - заявил А.Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу.
"Мы на финишной стадии, надо ускоряться", - добавил он.
Как сообщалось, модернизация ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" направлена на увеличение мощностей и глубины переработки нефти. Стоимость проекта на "Нафтане" составляет $1,64 млрд, на Мозырском НПЗ - $1,735 млрд.
После модернизации белорусские НПЗ будут иметь мощности по переработке по 12 млн тонн нефти год.
В настоящее время глубина переработки на "Нафтане" составляет 73%, на Мозырском НПЗ - около 78%. Мощности "Нафтана" по переработке нефти составляют - 8,2-8,3 млн тонн, Мозырского НПЗ - 9,6-10 млн тонн в год.
Индекс Нельсона (характеризует уровень технологической оснащенности) у "Нафтана" составляет 9, у Мозырского НПЗ - 8,96.
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