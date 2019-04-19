США и ЕС продолжат работу с Украиной вне зависимости от результата выборов

США и Европейский союз продолжат сотрудничество с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов, второй тур которых запланирован на 21 апреля, заявляют посол США в Украине Мари Йованович и глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.
"Правительство США будет продолжать сотрудничать с любым кандидатом, которого выберут украинцы в качестве президента. Мы будем продолжать работать над теми вещами, которые важны как для украинского народа, так и США, а именно: успешное разрешение конфликта на востоке, процветающая экономика и уважение правительством всех граждан в соответствии с законом", - сказала М.Йованович, выступая перед краткосрочными наблюдателями ENEMO на втором туре президентских выборов в Украине в пятницу.
Она отметила, что первый тур выборов прошел на конкурентной основе, свободно от жестокости и нелегитимных процессов "Надеемся, что в воскресенье такая позитивная тенденция будет продолжаться", - добавила посол.
В свою очередь Х.Мингарелли поддержал свою коллегу: "В Европейском союзе мы будем продолжать поддерживать украинский народ вне зависимости от результата выборов для того, чтобы продвигать демократию, модернизацию Украины и евроинтеграцию".
Он также отметил важность того, что с результатами первого тура президентских выборов согласились все кандидаты.
Баку призывает Ереван к прагматизму в карабахском урегулировании – МИД Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 25 нарушений - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане открылся учебно-тренировочный центр истребителей Миг-29 ВВС
SOCAR не ведет переговоров по разработке месторождений в России
В Азербайджане планируют построить завод по производству прицепов для грузовых автомобилей
Eurostar потерял 110 тыс. пассажиров в I квартале из-за забастовок французской таможни
Учёные прогнозируют удвоение количества космического мусора на орбите Земли к 2030 году
В Минэнерго Азербайджана создали рабгруппу для решения проблем граждан с газом и электроэнергией
Bakcell подписал с «Гран-при Азербайджана» контракт о трехгодичном спонсорстве
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Закажите кредит онлайн, получите скидку 1%!
В музеях Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019»
В Баку прошла лекция «Крестьянский быт в творчестве русского живописца Григория Мясоедова»
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР