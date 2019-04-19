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СНГ 19.04.2019 12:16

США и ЕС продолжат работу с Украиной вне зависимости от результата выборов

США и Европейский союз продолжат сотрудничество с Украиной вне зависимости от результата президентских выборов, второй тур которых запланирован на 21 апреля, заявляют посол США в Украине Мари Йованович и глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Правительство США будет продолжать сотрудничать с любым кандидатом, которого выберут украинцы в качестве президента. Мы будем продолжать работать над теми вещами, которые важны как для украинского народа, так и США, а именно: успешное разрешение конфликта на востоке, процветающая экономика и уважение правительством всех граждан в соответствии с законом", - сказала М.Йованович, выступая перед краткосрочными наблюдателями ENEMO на втором туре президентских выборов в Украине в пятницу.

Она отметила, что первый тур выборов прошел на конкурентной основе, свободно от жестокости и нелегитимных процессов "Надеемся, что в воскресенье такая позитивная тенденция будет продолжаться", - добавила посол.

В свою очередь Х.Мингарелли поддержал свою коллегу: "В Европейском союзе мы будем продолжать поддерживать украинский народ вне зависимости от результата выборов для того, чтобы продвигать демократию, модернизацию Украины и евроинтеграцию".

Он также отметил важность того, что с результатами первого тура президентских выборов согласились все кандидаты.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, США, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]