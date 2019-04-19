Организаторы протестов в Судане планируют создать совет для управления страной

Организаторы акций протеста в Судане намерены объявить о создании переходного совета для управления страной, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Суданская профессиональная ассоциация, выступавшая в роли организатора антиправительственных акций, сообщила, что об учреждении "гражданского президентского совета" будет объявлено на пресс-конференции в Хартуме в воскресенье.
Организаторы протестов надеются, что этот совет сможет забрать власть у военных, снявших с поста президента Омара аль-Башира. Они опасаются, что военные, большинство из которых были в свое время назначены на свои самим О.аль-Баширом, будут пытаться удержать у себя власть или назначат собственного кандидата на пост президента, отмечает агентство.
11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента О.аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. В стране после отстранения от власти О.аль-Башира сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.
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