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Дальнее зарубежье 19.04.2019 12:27

Организаторы протестов в Судане планируют создать совет для управления страной

Организаторы акций протеста в Судане намерены объявить о создании переходного совета для управления страной, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Суданская профессиональная ассоциация, выступавшая в роли организатора антиправительственных акций, сообщила, что об учреждении "гражданского президентского совета" будет объявлено на пресс-конференции в Хартуме в воскресенье.

Организаторы протестов надеются, что этот совет сможет забрать власть у военных, снявших с поста президента Омара аль-Башира. Они опасаются, что военные, большинство из которых были в свое время назначены на свои самим О.аль-Баширом, будут пытаться удержать у себя власть или назначат собственного кандидата на пост президента, отмечает агентство.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента О.аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. В стране после отстранения от власти О.аль-Башира сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

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Тэги: СУДАН, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, СОВЕТ, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]