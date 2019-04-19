Денежные доходы населения Азербайджана в I квартале 2019г выросли на 5,5%

Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-марте 2019 года составили 12 млрд 590,6 млн манатов, что на 5,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-марте составила 2,1%.
Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-марте текущего года увеличились на 4,6% - до 1275,7 манатов.
После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 11 млрд 567,3 млн манатов, что на 5,5% выше показателя за аналогичный период 2018 года.
Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.
А.Мамедов
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