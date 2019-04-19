Учёные прогнозируют удвоение количества космического мусора на орбите Земли к 2030 году

Количество техногенных космических объектов в околоземном пространстве к 2030 году увеличится в два раза, сообщил начальник лаборатории ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИМАШ) Игорь Усовик.
Прогнозируется "удвоение количества каталогизированных объектов к 2030 году", - говорится в материалах доклада И.Усовика на конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты и угрозы".
В настоящее время Системой контроля космического пространства (СККП) каталогизировано более 50 тыс. космических объектов на различных орбитах.
В данный момент, по оценкам специалистов Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана, вокруг Земли вращается около 7,2 тыс. тонн космического мусора.
Всего, отмечают ученые, на орбите находятся около 18 тыс. объектов размером более 10 сантиметров, в том числе 1200 спутников, 750 тысяч объектов, размером около 1 сантиметра и около 150 миллионов ещё более мелких фрагментов.
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