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Транспорт и связь 19.04.2019 12:13

Eurostar потерял 110 тыс. пассажиров в I квартале из-за забастовок французской таможни

Поезда Eurostar, курсирующие между Великобританией и Францией по туннелю под Ла-Маншем, в первом квартале 2019 года перевезли 2,4 млн пассажиров, показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании Getlink.

По мнению Getlink, показатель мог бы быть на 110 тыс. больше, если бы не забастовки работников французской таможни в марте. Также негативным фактором стали протесты "желтых жилетов" в Париже.

Французская Getlink, ранее называвшаяся Eurotunnel, управляет инфраструктурой туннеля и осуществляет грузовые перевозки. Пассажирские перевозки осуществляются британской компанией Eurostar.

Getlink отчиталась о повышении выручки в январе-марте на 5% в годовом выражении, до 254 млн евро.

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Тэги: ЕВРОПА, ПОЕЗДА, ПАССАЖИРЫ, ЗАБАСТОВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]