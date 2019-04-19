Eurostar потерял 110 тыс. пассажиров в I квартале из-за забастовок французской таможни

Поезда Eurostar, курсирующие между Великобританией и Францией по туннелю под Ла-Маншем, в первом квартале 2019 года перевезли 2,4 млн пассажиров, показатель не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании Getlink.
По мнению Getlink, показатель мог бы быть на 110 тыс. больше, если бы не забастовки работников французской таможни в марте. Также негативным фактором стали протесты "желтых жилетов" в Париже.
Французская Getlink, ранее называвшаяся Eurotunnel, управляет инфраструктурой туннеля и осуществляет грузовые перевозки. Пассажирские перевозки осуществляются британской компанией Eurostar.
Getlink отчиталась о повышении выручки в январе-марте на 5% в годовом выражении, до 254 млн евро.
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