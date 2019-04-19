Беларусь не пойдет на компромисс в вопросе суверенитета - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика не пойдет ни на какие компромиссы в вопросе суверенитета.
"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам", - заявил А.Лукашенко в пятницу во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту.
Он подчеркнул, что "неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность".
Ранее А.Лукашенко уже неоднократно заявлял, что что не поступится суверенитетом.
Так, 5 марта он отметил на совещании в Минске: "Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это, прежде всего, услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым",
А 22 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей опроверг слухи о возможном создании из Белоруссии и России единого государства. "На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же", - цитировал В.Макея белорусский портал tut.by.
Так В.Макей прокомментировал публикации в СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за счет объединения Беларуси и России.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в настоящее время существуют якобы различные варианты, которые позволят В.Путину оставаться у власти "как можно дольше" и, в частности, вариант объединения России с Беларусью, в результате которого нынешний президент РФ возглавит это объединение.
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с такими публикациями, "но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".
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