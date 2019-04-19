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СНГ 19.04.2019 12:14

Беларусь не пойдет на компромисс в вопросе суверенитета - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что республика не пойдет ни на какие компромиссы в вопросе суверенитета.

"В вопросах суверенитета и безопасности в нашей внешней и внутренней политике не было и не будет места компромиссам", - заявил А.Лукашенко в пятницу во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту.

Он подчеркнул, что "неоднократно пережитый опыт разделения белорусского народа и перекраивания границ заставляет нас высоко ценить сегодняшнее единство и территориальную целостность".

Ранее А.Лукашенко уже неоднократно заявлял, что что не поступится суверенитетом.

Так, 5 марта он отметил на совещании в Минске: "Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это, прежде всего, услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым",

А 22 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей опроверг слухи о возможном создании из Белоруссии и России единого государства. "На двусторонних встречах эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые иногда появляются в различных СМИ. Вы слышали заявление главы белорусского государства о том, что мы суверенитетом не торгуем, суверенитет для нас святое, поэтому для нас не может идти речи ни о каком объединении, инкорпорации, и, я думаю, у наших российских друзей понимание такое же", - цитировал В.Макея белорусский портал tut.by.

Так В.Макей прокомментировал публикации в СМИ о варианте продления срока нахождения президента РФ Владимира Путина у власти за счет объединения Беларуси и России.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в настоящее время существуют якобы различные варианты, которые позволят В.Путину оставаться у власти "как можно дольше" и, в частности, вариант объединения России с Беларусью, в результате которого нынешний президент РФ возглавит это объединение.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с такими публикациями, "но это такие вольные упражнения, не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СУВЕРЕНИТЕТ, КОМПРОМИССЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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