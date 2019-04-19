В Азербайджане планируют построить завод по производству прицепов для грузовых автомобилей

Азербайджан и Иран планируют реализовать совместный проекты по строительству завода по производству прицепов для грузовых автомобилей, сообщил глава ООО "Азермаш" Эмин Ахундов журналистам в пятницу.

По его словам, завод планируется построить в Азербайджане.

ООО "Азермаш" и иранская "Марал трейлер" подписали в пятницу соглашение о дистрибьюции по реализации в Азербайджане прицепов для грузовых машин

«В течение года в Азербайджане будет налажена продажа прицепов, а потом будет построен завод по производству прицепов», - сказал Э.Ахундов.

По его словам, место строительства завода пока не определено.

Б.Рустамбеков