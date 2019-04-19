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Бизнес и законодательство 19.04.2019 12:24

В Азербайджане планируют построить завод по производству прицепов для грузовых автомобилей

Азербайджан и Иран планируют реализовать совместный проекты по строительству завода по производству прицепов для грузовых автомобилей, сообщил глава ООО "Азермаш" Эмин Ахундов журналистам в пятницу.

По его словам, завод планируется построить в Азербайджане.

ООО "Азермаш" и иранская "Марал трейлер" подписали в пятницу соглашение о дистрибьюции по реализации в Азербайджане прицепов для грузовых машин

«В течение года в Азербайджане будет налажена продажа прицепов, а потом будет построен завод по производству прицепов», - сказал Э.Ахундов.

По его словам, место строительства завода пока не определено.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, ПРИЦЕПЫ, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]