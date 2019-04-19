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Дальнее зарубежье 19.04.2019 16:17

Глава МВД Франции ожидает беспорядков во время субботней акции "желтых жилетов"

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер ожидает беспорядков во время акций протеста "желтых жилетов", запланированных на субботу.

"Зачинщики беспорядков снова будут завтра: в Тулузе, Монпелье, Бордо и, в частности, в Париже", - приводят французские СМИ слова К.Кастанера.

По его словам, цель хулиганов - "повторить 16 марта", когда акция "желтых жилетов" переросла в погромы и поджоги, а также - в ожесточенные стычки протестующих с полицией.

Министр отметил, что с учетом этой угрозы порядок в субботу в городах Франции будут обеспечивать более 60 тыс. полицейских и жандармов.

Ожидается, что наиболее массовые акции протестов пройдут в Париже. Однако местные власти уже объявили о ряде ограничительных мер. Так, например, запрещено проводить демонстрации в районе Елисейских полей, а также близ Собора Парижской Богоматери, который ранее на этой неделе сильно пострадал из-за пожара. В префектуре французской столицы отметили, что такие меры введены "из соображений безопасности".

Французы в желтых жилетах выйдут на улицы разных городов страны уже в 23-й раз, с середины ноября прошлого года они не пропустили ни одной субботы.

Акции "желтых жилетов" пройдут после того, как ранее в апреле президент страны Эмманюэль Макрон подписал закон об ужесточении регулирования акций протеста. Речь идет о законе по борьбе с хулиганством, который расширяет полномочия полиции, а также - разрешает местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МВД, ПРОТЕСТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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