Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер ожидает беспорядков во время акций протеста "желтых жилетов", запланированных на субботу.

"Зачинщики беспорядков снова будут завтра: в Тулузе, Монпелье, Бордо и, в частности, в Париже", - приводят французские СМИ слова К.Кастанера.

По его словам, цель хулиганов - "повторить 16 марта", когда акция "желтых жилетов" переросла в погромы и поджоги, а также - в ожесточенные стычки протестующих с полицией.

Министр отметил, что с учетом этой угрозы порядок в субботу в городах Франции будут обеспечивать более 60 тыс. полицейских и жандармов.

Ожидается, что наиболее массовые акции протестов пройдут в Париже. Однако местные власти уже объявили о ряде ограничительных мер. Так, например, запрещено проводить демонстрации в районе Елисейских полей, а также близ Собора Парижской Богоматери, который ранее на этой неделе сильно пострадал из-за пожара. В префектуре французской столицы отметили, что такие меры введены "из соображений безопасности".

Французы в желтых жилетах выйдут на улицы разных городов страны уже в 23-й раз, с середины ноября прошлого года они не пропустили ни одной субботы.

Акции "желтых жилетов" пройдут после того, как ранее в апреле президент страны Эмманюэль Макрон подписал закон об ужесточении регулирования акций протеста. Речь идет о законе по борьбе с хулиганством, который расширяет полномочия полиции, а также - разрешает местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.