Назначение министром экономики Грузии Нателы (Натии) Турнавы вместо освобожденного от должности Георгия Кобулия вызвано необходимостью принятия "оперативных решений", заявил в пятницу глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе.
"Сейчас нам нужно принимать решения в оперативном режиме и Натия Турнава сможет справиться с новыми обязанностями, так как у нее есть правильное восприятие нашей действительности", - сказал М.Бахтадзе журналистам, представляя нового министра.
Говоря о Г.Кобулия, премьер-министр Грузии отметил, что экс-глава Минэкономики "смог создать в министерстве стратегии развития по всем направлениям".
Отвечая на вопрос, по собственному ли желанию ушел с должности бывший министр, М.Бахтадзе заявил, что это решение принял он, после разговора с экс-главой Минэкономики.
"Нам нужны оперативные решения, и если кто-либо из министров не справляется с этими темпами, решение будет принято незамедлительно", - сказал премьер-министр Грузии.
Решение о смене министра экономики М.Бахтадзе принял накануне вечером, подписав соответствующий указ.
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