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СНГ 19.04.2019 17:05

Лукашенко готов пойти на любые реформы, которые белорусы способны выдержать

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что готов пойти на любые реформы, которые способно выдержать население страны, для достижения задачи по росту ВВП до $100 млрд к 2025 году.

"Я готов пойти на любые реформы, которые вы способны выдержать", - сказал А.Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту в пятницу, отвечая на вопрос депутата Анны Канопацкой.

"Не надо меня упрекать в том, что я ретроград и не хочу никаких реформ", - добавил лон.

"Может, не реформ. Мы уже, как в народе кажуць (говорят), спаскудзiлi (испортили) это понятие - реформы. Я использую слово "совершенствование", чтобы не ломать... Реформа связана с ломкой", - заметил президент.

"Если вы хотите реформ (не вы лично, Анна, вы в любой реформе выживите, вы человек активный, молодой)... Но у нас же есть огромная масса населения, которая при слове "реформы" под плинтус лезет", - констатировал президент.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]