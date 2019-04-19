МПА СНГ направит миссию на президентские выборы в Казахстане - Матвиенко

Межпарламентская ассамблея стран СНГ (МПА СНГ) направит на предстоящие 9 июня в Казахстане внеочередные президентские выборы мониторинговую миссию во главе с представителем Совета Федерации, сообщила журналистам председатель Совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в пятницу.
"Поступило официальное обращение в МПА СНГ от Казахстана направить мониторинговую миссию", - сказала В.Матвиенко журналистам на пресс-конференции по итогам весенней сессии ассамблеи в Петербурге.
Со своей стороны Совет МПА СНГ принял решение, что миссию возглавит представитель Совета Федерации РФ, кандидатура которого будет определена в ближайшее время, отметила председатель Совета.
"Важно, что появилась альтернатива на этом поле, и сегодня другие миссии уже не могут не считаться с объективным и профессиональным анализом со стороны мониторинговых миссий МПА СНГ", - добавила В.Матвиенко.
Накануне она заявила, что миссия наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ готова к работе на предстоящих президентских выборах в Казахстане, и сообщила о готовности российского парламента также отправить ей в помощь наблюдателей.
"МПА СНГ всегда отправляет мониторинговые миссии на такие выборы. Если на то будет ваш интерес и желание, мы готовы и от Совета Федерации и от Госдумы РФ отправить миссию наблюдателей за выборами", - сказала В.Матвиенко на встрече с главой сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой.
Досрочные выборы президента в Казахстане пройдут 9 июня. После сложения полномочий Нурсултана Назарбаева 20 марта, возглавлявшего республику около 30 лет, главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, до этого возглавлявший верхнюю палату казахстанского парламента.
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