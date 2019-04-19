РФ и Армения увеличат интенсивность совместных военных учений - штаб ЮВО

Интенсивность учений, в которых задействуется личный состав вооружённых сил России и Армении, будет увеличена, сообщает штаб Южного военного округа (ЮВО).

Соответствующие договорённости достигнуты в ходе встречи командующего войсками ЮВО и начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении, сказано в сообщении.

В ходе встречи командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников и начальник Генштаба Вооружённых сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян "обсудили планы взаимодействия в ходе совместных мероприятий боевой подготовки", информирует пресс-служба ЮВО.

А.Дворников отметил высокий уровень взаимодействия, показанный в ходе недавних совместных учений подразделений 102-й российской военной базы и Вооружённых сил Армении.

"Учения проводились на различных полигонах - "Алагяз", "Баграмян", "Камхуд". Созданная группировка войск двух государств успешно отработала современные методы ведения боевых действий и управления, включая выполнение задач в единых разведывательно-огневых и ударных контурах", - отметил командующий, которого цитирует пресс-служба.

"В свою очередь представители делегации Армении подтвердили готовность к дальнейшему укреплению связей в области совместной боевой и оперативной подготовки", - говорится в сообщении.