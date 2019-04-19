Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.2102 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.04.2019 17:12

РФ и Армения увеличат интенсивность совместных военных учений - штаб ЮВО

Интенсивность учений, в которых задействуется личный состав вооружённых сил России и Армении, будет увеличена, сообщает штаб Южного военного округа (ЮВО).

Соответствующие договорённости достигнуты в ходе встречи командующего войсками ЮВО и начальника Генерального штаба Вооружённых сил Армении, сказано в сообщении.

В ходе встречи командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников и начальник Генштаба Вооружённых сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян "обсудили планы взаимодействия в ходе совместных мероприятий боевой подготовки", информирует пресс-служба ЮВО.

А.Дворников отметил высокий уровень взаимодействия, показанный в ходе недавних совместных учений подразделений 102-й российской военной базы и Вооружённых сил Армении.

"Учения проводились на различных полигонах - "Алагяз", "Баграмян", "Камхуд". Созданная группировка войск двух государств успешно отработала современные методы ведения боевых действий и управления, включая выполнение задач в единых разведывательно-огневых и ударных контурах", - отметил командующий, которого цитирует пресс-служба.

"В свою очередь представители делегации Армении подтвердили готовность к дальнейшему укреплению связей в области совместной боевой и оперативной подготовки", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся в Москве с участием российской стороны Москва и Ереван проведут переговоры по ВТС Пашинян поблагодарил Путина за вклад в нагорно-карабахское урегулирование В отношениях Армении с Россией и с ЕС нет противоречий - Пашинян Путин и Пашинян обсудили вопросы сотрудничества России и Армении, региональные проблемы Российский посол в Ереване подчеркивает значение военного сотрудничества РФ и Армении для безопасности двух стран

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]