В Италии вице-премьеры выступили с взаимными обвинениями на фоне обостряющегося правительственного кризиса

Вице-премьер Италии, лидер движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо в пятницу обвинил партнера по коалиции партию "Лига" в угрозах развалить правительство.
"Даже сегодня "Лига" угрожает развалом правительства... Кажется, что сейчас у них уже есть контакты с Берлускони (Сильвио, экс-премьер Италии - ИФ) по созданию нового правительства", - написал Л.ди Майо в Facebook.
По сообщению итальянских СМИ, в ответ лидер партии "Лига" вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что "правительственный кризис существует только в голове у ди Майо".
"Да какой же кризис правительства! "Лига" хочет просто хорошо и долго управлять страной в интересах итальянцев, как мы делали все эти месяцы..., не отвлекаясь на споры", - написал М.Сальвини в Facebook.
Спор вице-премьеров связан с недавним скандалом с членом партии "Лига" соратника М.Сальвини Армандо Сири. Прокуратура Рима, по данным СМИ, подозревает А.Сири, занимающего должность замминистра инфраструктуры и транспорта, в получении взятки в размере 30 тыс. евро. По данным СМИ, взятку А.Сири получил от связанного с "Коза Нострой" сицилийца, владеющего ветровой электростанцией. За эти деньги политик якобы обещал включить в экономический прогноз правительства некоторые пункты, выгодные для бизнесмена.
Л.ди Майо после сообщений о взятке призвал А.Сири покинуть свой пост, а министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, видный член движения "Пять звезд" отстранил А.Сири от обязанностей на время разбирательств. В "Лиге" таким решением остались недовольны.
Подобные разногласия, отмечает агентство Bloomberg, вызывают спекуляции о том, что в Италии могут пройти досрочные выборы.
Источники телеканала "РАИ-ньюс" в партии "Лига" заверили, что никаких разговоров с представителями партии С.Берлускони "Вперед, Италия" о создании альтернативного большинства для формирования правительства не было.
В то же время, еще один заместитель министра в министерстве инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси рассказал газете "Репубблика", что в "Лиге" "все устали" от движения "Пять звезд".
Bloomberg назвал разногласия между двумя партиями "одной из худших схваток" в нынешней правящей коалиции Италии.
Движение "Пять звезд" и партия "Лига" в 2018 году вместе сформировали коалиционное правительство, которое сейчас руководит Италией.
На выборах, прошедших в Италии в марте 2018 года, вице-премьер Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини выступал с партией "Вперед, Италия" С.Берлускони в единой коалиции, однако позднее М.Сальвини сформировал правительство с лидером критикуемого С.Берлускони движения "Пять звезд" Л.ди Майо.
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