Узбекистан и Южная Корея подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали "Декларацию об особом стратегическом партнерстве между двумя странами", сообщает пресс-служба узбекского президента по итогам переговоров в Ташкенте в пятницу.

"Подписанная сегодня совместная декларация об особом стратегическом партнерстве свидетельствует о выходе отношений между нашими странами на совершенно новый уровень", - заявил Ш.Мирзиеев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

По его словам, переговоры в Ташкенте продемонстрировали "близость позиций по региональным и международным проблемам, вопросам обеспечения безопасности и стабильности", а сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей "в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах полностью соответствует долгосрочным интересам наших народов".

Со своей стороны президент Южной Кореи приветствовал реформы в Узбекистане, отметив, что на переговорах с Ш.Мирзиеевым обсуждались механизмы реализации соглашения о двустороннем стратегическом партнерстве, новые направления развития сотрудничества, были достигнуты новые перспективные договоренности.

Лидеры Узбекистана и Южной Кореи подчеркнули, что в рамках визита подписаны соглашения по реализации программ и проектов в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму более $12 млрд, сообщает пресс-служба Ш.Мирзиеева.

В рамках визита Мун Чжэ Ина в Узбекистан также были подписаны межправительственные и межведомственные документы о поощрении и взаимной защите инвестиций, исследовании космоса в мирных целях, сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций, создании Узбекско-корейского центра сотрудничества в сфере здравоохранения, отмечается в документе.