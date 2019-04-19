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СНГ 19.04.2019 18:15

Узбекистан и Южная Корея подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали "Декларацию об особом стратегическом партнерстве между двумя странами", сообщает пресс-служба узбекского президента по итогам переговоров в Ташкенте в пятницу.

"Подписанная сегодня совместная декларация об особом стратегическом партнерстве свидетельствует о выходе отношений между нашими странами на совершенно новый уровень", - заявил Ш.Мирзиеев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

По его словам, переговоры в Ташкенте продемонстрировали "близость позиций по региональным и международным проблемам, вопросам обеспечения безопасности и стабильности", а сотрудничество между Узбекистаном и Южной Кореей "в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах полностью соответствует долгосрочным интересам наших народов".

Со своей стороны президент Южной Кореи приветствовал реформы в Узбекистане, отметив, что на переговорах с Ш.Мирзиеевым обсуждались механизмы реализации соглашения о двустороннем стратегическом партнерстве, новые направления развития сотрудничества, были достигнуты новые перспективные договоренности.

Лидеры Узбекистана и Южной Кореи подчеркнули, что в рамках визита подписаны соглашения по реализации программ и проектов в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму более $12 млрд, сообщает пресс-служба Ш.Мирзиеева.

В рамках визита Мун Чжэ Ина в Узбекистан также были подписаны межправительственные и межведомственные документы о поощрении и взаимной защите инвестиций, исследовании космоса в мирных целях, сотрудничестве в области науки, технологий и инноваций, создании Узбекско-корейского центра сотрудничества в сфере здравоохранения, отмечается в документе.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЮЖКОРЕЯ, ОТНОШЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]