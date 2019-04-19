Президентские выборы в Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года - глава ЦИК

Очередные выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа следующего года, заявила председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.
"Требования Конституции (по проведению выборов президента - ИФ) - это не позднее двух месяцев до истечения срока полномочий, то есть не позднее 30 августа 2020 года", - сказала Л.Ермошина, которую цитирует госагентство "БелТА".
Говоря о предполагаемой дате проведения досрочных парламентских выборов 7 ноября 2019 года, глава ЦИК заметила, что это "мысль интересная".
Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодно послания к белорусскому народу и парламенту заявил, что досрочные президентские выборы в стране не планируются, очередные состоятся в 2020 году. При этом досрочно пройдут парламентские выборы, А.Лукашенко предлагает провести их 7 ноября 2019 года.
"Мы не будем играться с народом, мы не будем устраивать политические игры под одну какую-то фигуру. Президентские выборы пройдут в строгом соответствии с законом, в установленные Конституцией сроки. Избирательная кампания должна, как и всегда, пройти спокойно и организованно", - подчеркнул А.Лукашенко.
"В этом году состоятся выборы в Палату представителей и Совет республики", - сказал он. "Я не определял задачу, но скажу, что если это приемлемо по закону ..., у нас есть хороший праздник - 7 ноября, это выходной день. Будем к этой дате близко ориентироваться", - отметил президент.
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