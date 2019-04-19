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Дальнее зарубежье 19.04.2019 18:46

Тысячи христианских паломников собрались в Страстную пятницу в Иерусалиме

Несколько тысяч христианских паломников собрались в пятницу в Старом городе Иерусалима, что пройти крестным путем Иисуса Христа, сообщает агентство Associated Press.

Верующие в Страстную пятницу совершают крестный ход вдоль улицы Виа Долороза - пути Христа к месту распятия. Некоторые из них несут на спинах большие деревянные кресты.

Паломники проходят все 14 "стояний" (остановок) библейского крестного пути. Последней точкой на их пути станет Храм Гроба Господня.

Пасху в этом году западные христиане празднуют в воскресенье, 21 апреля.

Агентство отмечает, что в этом году Пасха западных христиан совпала с началом иудейского праздника Песах.

В 2019 году Песах отмечается с 19 по 27 апреля. В эти дни иудеи празднуют освобождение от рабства и устраивают специальную трапезу - седер.

Иудейское религиозное движение "Хабад Любавич" организует седер в более чем 100 странах в разных частях мира, например в Республике Конго и в Австралии.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛОМНИКИ, ИЕРУСАЛИМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]