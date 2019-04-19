Пресс-релиз

24 апреля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится показ лекции ведущего научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский дом) Константина Баршта «"Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского: творческая история и рисунки в рукописях», организованной Президентской библиотекой (город Санкт-Петербург).
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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