Пресс-релиз

24 апреля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку состоится показ лекции ведущего научного сотрудника Института русской литературы (Пушкинский дом) Константина Баршта «"Преступление и наказание" Ф.М.Достоевского: творческая история и рисунки в рукописях», организованной Президентской библиотекой (город Санкт-Петербург).

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов