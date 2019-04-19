Xalq Bank расширяет филиальную сеть в Баку

Xalq Bank открыл очередной филиал в Баку – "Мярдякан", отмечается в сообщении банка.
Это 30-ый филиал банка, в том числе 9 – в городе Баку.
Филиал будет оказывать физическим и юридическим лицам весь спектр банковских услуг.
"Банк продолжит активную деятельность по расширению филиальной сети", - отмечается в сообщении.
Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица
А. Мамедов
Президент Алиев поручил кабмину определить штат ЦАМО
Армянская фальсификация рушится под тяжестью исторических фактов - Новрузов
Армяне начинают осознавать катастрофичность фальсификации истории Армении – завсектором АП Азербайджана
В Азербайджане компенсацию по проблемным кредитам получат около 602,5 тыс. человек
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
Президент Либерии вынужден работать дома из-за змей, пробравшихся на его рабочее место
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Президентские выборы в Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года - глава ЦИК
Узбекистан и Южная Корея подписали Декларацию о стратегическом партнерстве
В Италии вице-премьеры выступили с взаимными обвинениями на фоне обостряющегося правительственного кризиса
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР