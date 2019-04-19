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Финансы 19.04.2019 16:14

Xalq Bank расширяет филиальную сеть в Баку

Xalq Bank открыл очередной филиал в Баку – "Мярдякан", отмечается в сообщении банка.

Это 30-ый филиал банка, в том числе 9 – в городе Баку.

Филиал будет оказывать физическим и юридическим лицам весь спектр банковских услуг.

"Банк продолжит активную деятельность по расширению филиальной сети", - отмечается в сообщении.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, ФИЛИАЛЫ, СЕТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]