Xalq Bank расширяет филиальную сеть в Баку

Xalq Bank открыл очередной филиал в Баку – "Мярдякан", отмечается в сообщении банка.

Это 30-ый филиал банка, в том числе 9 – в городе Баку.

Филиал будет оказывать физическим и юридическим лицам весь спектр банковских услуг.

"Банк продолжит активную деятельность по расширению филиальной сети", - отмечается в сообщении.

Xalq Bank лицензию на банковскую деятельность получил 30 декабря 2004 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются три юридических лица

А. Мамедов